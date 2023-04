Castiglioncello contro Colli Marittimi

Il campionato di Promozione propone un fine settimana decisivo per chiudere la questione retrocessioni mentre invece, in vetta, i Colli Marittimi incontrano il Castiglioncello, in una semifinale, gara unica, in cui la vincente, se la vedrà con l’altra finalista, la Geotermica. Iniziamo dai play out che si giocheranno sabato, inizio ore 15:30, a Piombino tra la squadra locale dell’Atletico e l’Atletico Etruria, e, a La Scala di San Miniato, tra il San Miniato e la compagine fiorentina del Gambassi. Sarà gara unica e le squadre ospitanti avranno a disposizione due risultati su tre. La perdente sarà retrocessa in Prima Categoria. "Speriamo in questa occasione di riuscire ad esprimerci al meglio – dice per l’Atletico Etruria il dirigente Busti – di fare una buona prestazione e poter restare in categoria. Sappiamo che non sarà facile perché il Piombino, nonostante sia una squadra giovane, ha giocatori di qualità. Siamo ottimisti anche perché quando ci siamo incontrati, in campionato quindici giorni fa, abbiamo vinto noi". Nell’altra sfida il San Miniato ospita il Gambassi nella partita in cui si giocherà l’intera stagione. L’ultima volta che le due squadre si sono incontrate ebbe la meglio il Gambassi che però giocava in casa. Ora il fattore campo, come da regolamento, privilegia il San Miniato che quindi, sulla carta, parte avvantaggiato. Per quanto riguarda invece i play off, sul campo neutro di Cecina, sabato sera, alle ore 21, scenderanno in campo il Castiglioncello e i Colli Marittimi. Una partita molto sentita da entrambe le parti ma in particolare per i Colli che, per la prima volta nella loro storia calcistica, raggiungono un traguardo così importante. "Vogliamo giocarci fino in fondo le nostre carte – dice il ds dei Colli Lorenzini – siamo al completo e contiamo sulla presenza al "Rossetti" di Cecina di tanti nostri sostenitori. La società, tramite il nostro presidente Becherini, si è mobilitata perché tanti sportivi vengano a vedere la partita. che si giocherà in notturna proprio per favorirne la partecipazione". La vincente di questa partita affronterà, domenica 16 aprile, la Geotermica, finalista già qualificata. Pietro Mattonai