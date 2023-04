Castellani strappa gara due a Jolly Livorno

Davanti ad una splendida cornice di pubblico, la Castellani Pontedera strappa gara due alla corazzata Jolly Acli Livorno e adesso si andrà a giocare il pass per lo spareggio che vale l’A2 sabato prossimo, in gara tre, a Livorno. Dopo la sconfitta di domenica in gara uno, la Castellani mercoledì sera ha messo in campo cuore e grinta in un PalaMatteoli della Bellaria per l’occasione tutto esaurito riuscendo a riportare la serie in parità. Gara intensa e molto equilibrata per tutti i 40 minuti. Nessuna delle due squadre è mai riuscita a scappar via. Poi nel finale gli episodi decisivi con i 4 liberi realizzati da Costanza Daddi e la tripla di Aurora Benedetti e quindi la vittoria per 54 a 51 contro una delle favorite per il salto di categoria. "Le ragazze sono state brave a restare concentrate anche quando siamo andati sotto – l’analisi di coach Maurizio Pandolfi –. Sotto nel punteggio hanno provato sempre a fare la cosa giusta per provare a vincere la partita. Sono ragazze giovani ma toste. Questa vittoria all’inizio della stagione era pensabile ma con tanta fantasia". Sabato alle 21 è in programma gara tre al PalaCosmelli di Livorno, match decisivo per andarsi a giocare, prima la finalina contro una tra Spezia e Siena e poi gli spareggi per l’A2. "In queste partite con Livorno ci siamo presentate in punta di piedi, consapevoli che loro sono le favorite e che non abbiamo niente da perdere – la carica del capitano Virginia Rossi –. Adesso ci speriamo, ora che abbiamo visto che non sono imbattibili ce la vogliamo giocare". Il tabellino di mercoledì sera: Stefanini, Rossi A. 1, Braccagni, Capodagli 10, Bartolini 1, Zappatore 5, Rossi V. 13, Garbini 8, Daddi 7, Preziuso, Benedetti 9, Puccini.

l.b.