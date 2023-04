Castellani, è tempo di playoff Sulla sua strada c’è la Pielle Livorno

PONTEDERA

Tempo di playoff di serie B per la Castellani Pontedera che dopo aver chiuso al quinto posto la regular season, stasera dà il via alla serie che la vede di fronte alla Unicusano Pielle Livorno che si è classificata quarta. Non una sfida facilissima per Rossi e compagne che in stagione hanno perso entrambe le volte ma, si sa, i playoff generano ben altre motivazioni e tutto è apertissimo in questo quarto di finale che si gioca al meglio delle tre. Si parte stasera con palla a due alle 19.15 al PalaCecioni di Livorno.

Gara 2 si giocherà mercoledì sera alle 21 alla Bellaria, con l’eventuale gara 3 in programma per sabato 15 aprile alle 19.15 a Livorno.

Ma intanto coach Maurizio Pandolfi si concentra sulla gara di questa sera. "Le due sconfitte subite in campionato non contano nulla, i playoff sono gare a sé dove può vincere chiunque – le parole di Pandolfi alla vigilia –. Pielle come roster può anche essere superiore ma in queste gare conta come ci arrivi. Noi, superate alcune difficoltà nella fase centrale della stagione dovute ad alcuni infortuni, abbiamo finito bene la regular season. Ma quello che conta di più è l’evidente crescita individuale delle ragazze".

E sulla sfida di stasera. "Loro hanno tanta esperienza, quella che manca a noi. Ma se giocheremo come tutto l’anno, con intensità e velocità in contropiede possiamo batterle", conclude l’allenatore.

l.b.