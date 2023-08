Canzi traccia la strada "Arrivare a 43 punti"

"Io inizio a mettere su il disco: noi dobbiamo fare almeno 43 punti". Così si è espresso Massimiliano Canzi subito dopo lo 0-0 nel test con il San Donato Tavarnelle, commentando il campionato che lo aspetta dal 3 settembre. L’allenatore del Pontedera ha lasciato chiaramente intendere che il sesto posto dell’anno scorso può essere solo un bellissimo ricordo che adesso lascerà spazio al traguardo salvezza. "Prima ci avviciniamo a quella quota – ha proseguito il tecnico - e prima possiamo pensare ad altro. Perché fare 43 punti non vuol dire finire a 43 punti, ma arrivarci prima possibile. Se saremo bravi e ci arriveremo presto lotteremo per altre cose, se saremo meno bravi ci arriveremo… impiccati, se non ci arriviamo vuol dire che abbiamo sbagliato. I play out? Sinceramente vorrei evitarli, perché ho 57 anni e vorrei tenere le coronarie ancora sane". Con un rapido calcolo, vanno ottenute almeno 10 vittorie.

"Sì – conferma Canzi – penso che sia così. Contro chi però non si sa, perché il calcio è strano. Ad ogni modo la cosa principale è non prendere gol, e il fatto di non averli presi contro il San Donato Tavarnelle è positivo. In tre allenamenti congiunti abbiamo subito solo un gol su palla inattiva…". Contro la compagine fiorentina l’allenatore granata per la prima volta ha mischiato le formazioni e questo non gli ha permesso di esprimere un giudizio globale come per le due prestazioni precedenti: "Nel momento in cui si fanno due formazioni mischiate, nelle quali si utilizzano ragazzi e aggregati, è chiaro che non vai a guardare né il risultato né la prestazione collettiva. Però detto questo e detto che era giusto dare minutaggio a tutti quelli che si allenano con noi, ho valutato le individualità vedendo buone cose". Oggi il Pontedera scende di nuovo in campo contro la formazione Primavera del Pisa (alle 17 a Casciana Terme) e Canzi tornerà a proporre un undici simil titolare, giostrando però il minutaggio dei singoli anche alla luce del fatto che domani è in programma un altro allenamento congiunto contro il River Pieve, squadra di Eccellenza (alle 18 allo stadio Mannucci).

Ai due test prenderà parte anche l’ultimo arrivato, l’esterno Samuele Angori, prelevato dall’Empoli primavera. Quindi nuovo allenamento lunedì mattina e poi il rompete le righe per il Ferragosto (due giorni di stop: martedì e mercoledì) con la squadra che si ritroverà giovedì per riprendere poi con la settimana-tipo in vista del campionato. La prossima amichevole è prevista per lunedì 21 agosto contro il Livorno, mentre per quanto riguarda il mercato l’obiettivo è l’ingaggio altri tre elementi, di cui due over.

Stefano Lemmi