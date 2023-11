Canzi, il giorno dei premi. Sfila al Gran galà del calcio

Riconoscimento di prestigio per Massimiliano Canzi. L’allenatore del Pontedera è infatti tra i premiati della 12a edizione del Gran Galà del calcio, la cui cerimonia è in programma domani a Salerno, riservata ai migliori atleti del torneo scorso (stagione 2022-23) dalla Serie A alla Serie D. Un elenco di personaggi illustri del panorama calcistico nazionale tra i quali si è inserito il tecnico granata, al quale è stato attribuito il riconoscimento di "miglior giovane allenatore del campionato di Serie C girone B 2022-23". Legittima la soddisfazione del Pontedera, che ai complimenti al proprio tesserato ha definito l’evento "motivo d’orgoglio e di riconoscimento del lavoro svolto dal mister e dalla società tutta".

Nel parterre che sfilerà presso il Saint Joseph Resort di Salerno, volti notissimi come quelli di Ciro Immobile, Giovanni di Lorenzo, Antonio Candreva, o del direttore sportivo Cristiano Giuntoli. In Serie C il premio di miglior allenatore del girone B è andato ad Aimo Diana, che ha portato la Reggiana in Serie B, mentre Canzi, subentrato a Pasquale Catalano dopo sei giornate, è riuscito a chiudere il campionato al sesto posto, come noto, conquistando il massimo dei punti (60) nella storia del club nella Serie C così strutturata. Oggi invece la squadra riprende gli allenamenti per preparare la settimana-tipo in vista della gara casalinga di sabato contro la Virtus Entella, alla quale poi il Pontedere restituirà la visita quattro giorni dopo visto che martedì a Chiavari è in programma la gara (secca) degli ottavi di finale di Coppa Italia. Nei prossimi giorni si uniranno al gruppo anche i due nazionali under 20, Angori e Ignacchiti che domani terminano l’impegno con gli azzurri nella gara contro il Portogallo. E proprio i calciatori prestati alla varie rappresentative sono stati la motivazione che ieri ha portato al rinvio di Pontedera-Pescara (ma anche di Olbia-Rimini ed Entella-Juventus NG) in una giornata che ha visto in campo sei partite su dieci (due sabato e quattro ieri) alle quali va aggiunto il posticipo di stasera Vis Pesaro-Torres. Al termine della 14a giornata i granata sono così al nono posto in classifica (ovviamente con una gara in meno) e contando dalla sfida di sabato prossimo a quella di venerdì 22 dicembre, giorno del derby con la Carrarese che chiude girone di andata e dà inizio alla sosta invernale, sono 28 giorni in cui dovranno giocare 7 partite, 8 nel caso di superamento del turno in Coppa Italia.

Stefano Lemmi