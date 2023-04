Canzi alza la posta: "Quarto posto? Perché no"

Chi pensa che a 180’ dal termine il Pontedera, sesto in classifica e già certo dei partecipare ai play off, abbia la pancia piena vuol dire che sta guardando un altro film, o, peggio ancora, che è in malafede. Davanti ci sono ancora obiettivi da raggiungere e record da superare dopo quello del maggior numero di punti conquistati in Serie C (56). Quali il miglior rendimento puntipartita nella terza serie dei campionati granata con la vittoria da tre punti (adesso è di 1,555) o il miglior piazzamento nella griglia degli spareggi per la B, dove il quinto posto garantisce due gare in casa e il quarto, aritmeticamente ancora alla portata ma realisticamente più difficile da agganciare, l’ingresso al secondo turno dei play off. Dunque, oggi sotto con la Fermana, squadra che con 6 punti ancora in palio nutre la speranza aritmetica di entrare nelle prime dieci (adesso è undicesima a -3 dal Rimini, decimo) e che quindi non farà sconti. Massimiliano Canzi, partito per le Marche senza lo squalificato Ladinetti e l’influenzato De Ioannon, sa bene che tipo di gara attendersi da questa ultima trasferta della regular season: "La Fermana vorrà certamente conquistare i play off ma noi dobbiamo necessariamente cercare di migliorare la nostra posizione. Troveremo un avversario che pratica un buon calcio, che ha grandi qualità, su tutti quel Giandonato che ha un piede da Champions League, e che giocando in casa vorrà senz’altro chiudere nel migliore dei modi. Si prospetta una bella partita".

Il tecnico del Pontedera tiene il piede sull’acceleratore per queste ultime due curve: "Ormai giochiamo con la testa sgombra, anche perché ci ritroviamo in una situazione che avremmo firmato col sangue ad inizio ma anche a metà campionato. Ancora ai play off non ci pensiamo, ma essendoci dentro qualche pensierino è inevitabile farcelo. Guardiamo come si muove la classifica dietro di noi, ma al momento non si possono fare calcoli per capire chi potremo magari incontrare. Per questo continuiamo a pensare gara dopo gara, ma ragionevolmente l’obiettivo massimo che possiamo raggiungere è il quarto posto. Un traguardo difficile ma non impossibile, anche se per raggiungerlo possiamo solo vincere queste ultime due partite (la prossima è in casa col Gubbio, ndr) sapendo che potrebbe non bastare…". Vero, perché nel caso in cui la Carrarese, quinta e tre punti avanti al Pontedera, oggi superi in casa la Lucchese, anche un arrivo a pari punti premierebbe la squadra di Dal Canto per i migliori risultati negli scontri diretti. Inizio alle 17,30 (c’è la contemporaneità di tutti e dieci gli incontri), dirige Grasso di Ariano Irpino.

Probabile formazione (3-5-2): Siano; Marcandalli, Espeche, Martinelli; Peli, Izzillo, Benedetti, Catanese, Perretta; Cioffi, Nicastro.

Stefano Lemmi