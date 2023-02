L’incontro di sabato tra i Lupi della Kemas Lamipel e la capolista Tonno Callipo di Vibo Valentia verrà disputato alle ore 18.30. In un primo momento l’orario stabilito era quello delle 20. Poi è arrivata la nuova comunicazione, per cui si scenderà in campo in anticipo. La cosa non è dispiaciuta ai sostenitori biancorossi. I calabresi allenati dall’ex tecnico dei conciari Cezar Douglas, sono reduci dalla vittoria in Coppa Italia di A2 in cui si sono imposti per la terza volta nella loro storia. Nelle file della Tonno Callipo ci sono altri due ex lupi: il centrale Candellaro e lo schiacciatore Fedrizzi, giocatori di valore per la categoria. Si è giocato al PalaMaiata vibonese davanti a 3000 spettatori. I pugliesi del Castellana Grotte sono stati sconfitti per 3-0 in una partita mai in discussione. L’opposto austriaco Buchegger è stato il miglior marcatore per i giallorossi del presidente Pippo Callipo, con 15 punti.

M.L.