Calvani giganteggia. Applausi per Guidi. Ianesi pericoloso

STANCAMPIANO 6,5. Sylla lo grazia in un paio di circostanze, ma sui palloni arrivati nello specchio è sicuro.

CALVANI 7. Giganteggia a centro-destra della difesa. Muro invalicabile.

ESPECHE 7. Prestazione di grande esperienza. Riesce a sovrastare di testa Sylla che gli avanza 17 centimetri (196 a 179). Esce per un colpo alla fronte.

MARTINELLI 6. Guida la difesa negli ultimi 15’. GUIDI 7. Anche per lui prestazione da pollice su. PERRETTA 6. Qualche sbavatura in più ma in mezzo alla solita sostanza.

BENEDETTI 6. Parte da mediano e finisce da trequartista.

AMBROSINI sv. Gioca solo 8’.

PROVENZANO 6. E’ alla prima da titolare. Distribuisce qualche buon pallone.

CATANESE 6,5. Canzi lo risparmia per il derby, ma quando entra la squadra sale di tono.

ANGORI 6,5. Altra gara con quantità industriale di cross.

DELPUPO 6,5. Torna titolare dopo 6 turni e crea spazi interessanti. PAUDICE 6. Entra ma non riesce a pungere. IANESI 6,5. E’ sempre un pericolo per le difese, ma come contro la Recanatese si divora un gol grande così.

IGNACCHITI 7. Gioca solo nella ripresa, ma ha il tempo per colpire una traversa e nel finale a sbrogliare un rischio sull’ex Mattioli. NICASTRO 6. A lui si chiedono sempre i gol, ma in questa fase agisce più di sponda e rimane più lontano dalla porta. All. CANZI 6,5. Forse si meritava di più dello 0-0, ma dimostra di aver dato grande equilibrio.

s.l.