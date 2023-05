“Caccia“ ai tifosi per l’inizio dei playoff

Pontederesi sveglia, questa squadra ha bisogno del vostro calore. Dopo una cavalcata esaltante in campionato, il prossimo giovedì sera (l’orario ufficiale ancora non c’è, ma sembra scontato che si giochi alle 20,45) i granata iniziano l’avventura nei play off con la gara secca al Mannucci, Scontato quindi che sarà un vantaggio preziosissimo poter contare anche una nutrita presenza di tifosi – come l’importanza dell’appuntamento richiede – per spingere Canzi e i suoi ragazzi verso il superamento del turno (basta chiudere in parità i 90’).

Un maggior fermento in questi ultimi giorni di attesa pare respirarsi in città, ma di certo serve qualcosa di ben più… sostanzioso rispetto a quanto fato registrare durante il campionato. Dove, purtroppo, il dato delle presenze non è stato affatto allineato a quello che storicamente Pontedera può offrire. Infatti, da un calcolo dei presenti alle 19 partite casalinghe di Espeche e compagni, viene fuori che ad ogni gara hanno assistito mediamente 384 spettatori di fede granata (di cui 182 abbonati). Considerando che Pontedera conta ormai appena poche centinaia di abitanti in meno di quota 30mila, emerge che solo l’1,3% della popolazione ha seguito dal vivo la splendida stagione della squadra, chiusa, lo ricordiamo, in sesta posizione. Un dato decisamente esiguo e quindi altrettanto decisamente migliorabile. Il punto più basso è stato toccato nella sfida all’Imolese del 26 marzo, con appena 223 tifosi granata presenti, mentre il top lo si è avuto con i 593 nel derby con la Lucchese del 15 gennaio. Complessivamente comunque, si sono seduti sui seggiolini del Mannucci 7.305 sostenitori locali.

La media delle presenze si alza se andiamo a considerare il totale delle persone presenti: sommando i tifosi pontederesi con quelli ospiti il dato sale infatti a 490 (e il totale globale stagionale a 9.311). Ciò significa che in media ad ogni partita casalinga del Pontedera hanno assistito anche un centinaio di sostenitori avversari (per la precisione 106, ossia 490-384). Il massimo è stato fatto registrare nella sfida con la Lucchese, dove grazie anche ai 509 tifosi rossoneri il totale ha superato quota 1.000 (per l’esattezza 1.102), unica volta in 19 gare. Solo in una partita invece la squadra ospite è venuta senza tifosi al seguito, ed è stato contro la Recanatese. Buona anche la presenza dei supporters della Reggiana, arrivata da capolista e con 300 tifosi esatti a sostenerla nonostante si trattasse di un turno infrasettimanale (martedì 14 marzo) e di quelli del Siena, presentatisi in 269. Insomma, oltre al cosiddetto "zoccolo duro" che ogni domenica prende posizione in tribuna e nella gradinata nord Diego Savelli, per giovedì è auspicabile un afflusso più massiccio di tifosi granata. Perché questo Pontedera si merita tutto l’abbraccio della città.

Stefano Lemmi