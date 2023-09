Bnv Pontedera, esordio negativo

Prima uscita ufficiale della prima squadra della Bnv Juve Pontedera che, al PalaCosmelli di Livorno, è scesa in campo contro i padroni di casa del Fides in occasione del primo turno ad eliminazione diretta del campionato Open “Trofeo Piperno”. Il risultato finale premia la squadra labronica che, vincendo 70 a 50, approda al secondo turno dove affronterà l’ASD Pallacanestro 2000 Prato nel prossimo weekend. La squadra pontederese di coach Parcesepe parte in modo timorosa e contratta al cospetto di un Fides, che prova subito a prendere il largo imponendo il proprio gioco e soprattutto la propria supremazia sotto canestro con un reparto lunghi di tutto rispetto. Infatti al termine del primo quarto il punteggio indica i locali avanti di 9 lunghezze con un perentorio 16-07.

La Juve Pontedera in avvio di secondo periodo appare più sicura e brillante soprattutto in fase realizzativa, rispetto ai primi 10 minuti d gioco, tanto che si aggiudica il parziale di frazione (14-17) andando così all’intervallo lungo sotto di solo due possessi pieni (30-24) e quindi ancora ampiamente in corsa per la vittoria finale. Alla ripresa del gioco, si assiste ad un terzo atto ancora agonisticamente parlando molto combattuto, avvincente e ricco di segnature su entrambi i fronti. Purtroppo per i biancoblù pontederesi il parziale ritorna nuovamente a pendere dalla parte labronica (25-17) e così al 30° il team del neo capitano Doveri e compagni è ancora in ritardo di 8 lunghezze (55-47). Dopo un avvio interlocutorio e due successivi quarti giocati alla pari mostrando buone trame offensive oltre ad una intensa e proficua fase difensiva, i cestisti ospiti pagano oltremodo lo sforzo profuso e così negli ultimi 10 minuti del match si materializza un’ultima frazione simile alla prima ma solo in termini di punteggio (15-09 per il Fides) perché questa volta l’atteggiamento e la grinta sono da squadra vera e solida, ma è la tenuta atletica che viene meno ovviamente a causa anche dei carichi di queste settimane nelle sedute di allenamento. Allora i padroni di casa, facendo nuovamente leva sul proprio pacchetto lunghi, archiviano la partita vincendo di 20 punti (70-50).

"Nonostante la sconfitta, sono soddisfatto della prova di tutto il roster in generale – dice il coach Carlo Parcesepe (nella foto) – Nella parte centrale dell’incontro sono rimasto contento per la bella difesa di squadra che abbiamo attuato nonostante la squadra livornese fosse ben attrezzata sotto le plance, con tre lunghi oltre i due metri, esperti e molto validi, con i quali per noi era veramente difficile accoppiarsi. Mi piace ogni giorno che passa il grande gruppo che abbiamo creato e che si sta affiatando sempre di più partita dopo partita".