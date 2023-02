Bnv: "La squadra ha svoltato Continuare così"

"La squadra ha svoltato ed i ragazzi hanno preso fiducia, speriamo di continuare così anche nelle prossime gare, a partire dallo scontro diretto di domenica sera sul parquet dei Galli San Giovanni Valdarno". È il plauso ai suoi ragazzi del direttore sportivo della Bnv Juve Pontedera, Andrea Pierini, dopo i buoni risultati conseguiti dalla squadra nel campionato di C Silver. Ultima la vittoria casalinga per 84-76 su Us Livorno. Il 2022 era finito male per la squadra di coach Martelloni, poi il ritorno in biancazzurro di Andrea Lazzeri e il ritorno alle vittorie hanno riportato la Juve ad un passo dalla zona salvezza. Capitan Meucci e compagni sono ora in 11esima posizione, a parimerito con Laurenziana e Audax Carrara. Sotto di 4 punti c’è San Giovanni Valdarno, prossimo avversario della JP. "Questa gara è fondamentale – dice Pierini – serve conquistare i due punti in palio, ne abbiamo lasciati troppi indietro nella prima fase del campionato, ora dobbiamo continuare a vincere per centrare la salvezza".

l.b.