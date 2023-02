"Ben reagito al loro vantaggio E il pareggio ci ha molto motivato"

Un altro pareggio per i Mobilieri, il quarto nelle prime sette giornate del girone di ritorno ed il terzo consecutivo. Un risultato che nella prima parte del torneo non sembrava nelle corde della squadra di mister Bozzi avendo diviso la posta solamente una volta con il Tau Calcio per 1 a 1 al Comunale all’undicesima giornata. Il punto in trasferta questa volta gratificarla la media inglese e muova la classifica ma c’è il rimpianto di aver perso due punti dopo aver rimontato il passivo di 1 a 0 capovolgendo la gara con le reti di Lici la prima della stagione, e quella del bomber Mencagli che ha chiuso in anticipo la triangolazione Remorini-Nieri. raggiungendo la doppia cifra di 10 gol affiancando il compagno Nieri. Sul sintetico dei romani i Mobilieri hanno lasciato un’impronta significativa che va oltre il risultato, per determinazione carattere è buone trame di gioco. Anche se nella prima frazione, i Mobilieri non avevano quella spigliatezza necessaria per contrastare gli avversari, che invece hanno presentato nella ripresa e l’indisponibilità di De vito, Bardini Carli e Regoli è stata ben coperta da tutta la squadra. Per giustizia sportiva e meriti fra i migliori e stato il portiere Pagnini, tanto che l’esperto trequartista Cerone non ha esitato a complimentarsi con il n. 1 rossoblu. dopo un suo intervento.

Con il capitano dei Mobilieri Aleksander Lici bandiera della formazione ponsacchina all’ottavo campionato con i rossoblù le riflessioni nel post gara: "Sono contento di aver fatto gol, è andata bene, avevo tentato anche in altre partite. Abbiamo ben reagito al loro vantaggio e Il pareggio ci dato maggiore motivazione ed abbiano fatto un prestazione notevole peccato non aver vinto, sprecando purtroppo diverse occasioni. E’ un campionato dove c’é da lottare fino all’ultimo e la classifica e specchio dell’equilibrio esistente Siamo una squadra giovane che è cresciuta molto dall’inizio e domenica ci misureremo contro la prima in classifica squadra molto forte. E’ una partita che si prepara da sola da non c’è bisogno di tanti stimoli. All’andata abbiamo vinto perché non possiamo ripeterci ?".

Luciano Lombardi