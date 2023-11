Basket serie B interregionale

Big match stasera al Pala Agricole di San Miniato quando la padrona di casa Etrusca Basket sfiderà la Dany Quarrata con fischio d’inizio alle 18 valevole come ottavo turno. E’ una sfida al vertice, entrambe hanno 10 punti come altre 4 formazioni che occupano la fascia alta del girone. “Veniamo da una settimana molto positiva. Le 3 vittorie, dopo la sconfitta di Legnaia per come è maturata, hanno dimostrato la durezza mentale di questo gruppo nonostante la giovane età - precisa coach ll Martelloni.- Questo ci fa affrontare la difficile partita con Quarrata con molta serenità. Loro hanno un roster di primissimo ordine, con Mustijatsa, Tiberti e Regoli nei ruoli di 3 e 4 sono probabilmente la squadra più fisica di tutto il campionato. Puntiamo ad un’altra vittoria che ci potrebbe avvicinare alla salvezza confidando in una valida prova difensiva e di contare, come successo contro Sestri, sul pubblico come nostro sesto uomo”. Blellachioma ha avuto un risentimento muscolare ed e rimasto a riposo un giorno per poi riunirsi alle sessioni di allenamento e oggi sarà regolarmente a disposizione.