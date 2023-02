Basket serie B

L’Etrusca Basket di San Miniato è chiamata ad una prova d’orgoglio nella seconda partita casalinga consecutiva. Fallita la gara interna di domenica scorsa, Tozzi e compagni domani, domenica,

attendono l’Ozzano Basket.

"Servono punti - dice diretto, senza giri di parole, mister Marchini - perché una vittoria adesso ci darebbe fiducia e morale. Due punti sarebbero importanti anche per tenersi a distanza dalle dirette inseguitrici che hanno accorciato il divario con i loro rispettivi successi nel turno precedente. Domenica ci troveremo di fronte una squadra completa, che sta facendo bene anche forse più del previsto. Caratterizzata da giocatori molto abili a passarsi la palla e a creare dei vantaggi, con i polivalenti Chiappelli e Klyuchnyk ottimi realizzatori da sotto e da lontano, ma anche i giocatori esterni vantano buone qualità offensive e nella costruzione del gioco. Una squadra che temiamo, ma che dobbiamo aggredire fin dal fischio d’inizio cercando di fare una partita più spregiudicata".

E il mister chiede al suo gruppo una svolta: "Non riusciamo mai a essere incisivi fino alla fine, ma adesso ci serve questa vittoria per rimanere a galla e avere una spinta emotiva per il proseguo del campionato". In classifica il team bolognese è sesto con 20 punti, il doppio dei sanminiatesi. Fischio d’inizio alle 18 al Pala Fontevivo.

