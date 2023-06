Il CdA dell’Etrusca San Miniato ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Gabriele Martelloni. Fiorentino di nascita, classe 1982, Martelloni vanta un invidiabile curriculum come allenatore di squadre giovanili mentre a livello senior, oltre alla vittoria del Campionato di Promozione con Rifredi 2000 nella stagione 201617, è stato prima vice e poi capo allenatore della Juve Pontedera che ha partecipato ai campionati di Serie C Silver Toscana nel periodo 20202023. Pur non vantando esperienze a livello di Serie B, Martelloni è stato ritenuto dalla dirigenza Etrusca "l’elemento giusto per riportare entusiasmo in un ambiente provato dalle avversità della scorsa stagione. La sua intraprendenza, la sua carica, la sua dimestichezza a lavorare con i giovani sono state ritenute caratteristiche appropriate per guidare la nuova Etrusca, una squadra che si preannuncia con un roster giovanissimo, nel pieno rispetto della tradizione della squadra della Rocca". Queste le parole del neo-coach: "Sono molto contento della chiamata di San Miniato. In fondo quello a cui ambivo era un progetto giovane come quello che mi è stato proposto ed è arrivato prima del previsto".