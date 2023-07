Asllani visita i bimbi

Grande sorpresa lunedì mattina per tutti i bambini e le bambine che hanno iniziato il Summer Camp Football organizzato dalla Polisportiva Monteserra all’impianto sportivo di Cascina di Buti. A far visita ai giovanissimi nati dal 2010 al 2017 è arrivato Kristjan Asllani, il 21enne centrocampista dell’Inter che sta trascorrendo questi giorni di vacanza proprio nella sua Cascine di Buti. Tanta felicità per i bambini che hanno salutato il calciatore ex Empoli e Butese e che da pochi anni è arrivato in Serie A e in Champions League. Ad accoglierlo Francesco Pratali che dirige il Camp, un altro giocatore di Buti che ha giocato in Serie A con le maglie di Empoli e Torino. Non sono mancate le tante foto di rito scattate con il giocatore.

Il Summer Camp Football andrà avanti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 fino al 28 luglio.