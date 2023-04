Arno in trasferta a Grosseto, Lupi di Santa Croce e il Gruppo Lupi di Pontedera in casa

Arno in trasferta a Grosseto ed appuntamenti casalinghi per i Lupi di Santa Croce e il Gruppo Lupi di Pontedera nel campionato di Serie B. I castelfranchesi scenderanno in campo domani pomeriggio contro i maremmani dell’Invicta alle ore 17. Grosseto settimo con 41 punti ed Arno secondo (58) ad un solo punto dalla capolista Civita Castellana quando si gioca la terz’ultima di campionato. Poi via ai playoff promozione, già ipotecati da viterbesi e castelfranchesi, come l’anno scorso. L’obiettivo di entrambe è quello di conquistare nove punti su nove per non prevalere sulla diretta rivale. I laziali ospitano l’Orte mentre l’Arno va in trasferta dove, su certi campi, non è mai facile imporsi. Sulla carta, questo pomeriggio (ore 17) si prospetta agevole solo il compito dei Lupi al PalaParenti contro il fanalino di coda Sir Safety Perugia che, nel corso della stagione, ha raccolto una sola vittoria. Al PalaMatteoli di Pontedera saranno di scena alle 18 i biancocelesti del Gruppo Lupi, opposti ai modenesi della Villadoro. Gli emiliani hanno agguantato proprio sabato scorso i pontederesi a quota 42 in graduatoria, superandoli per il miglior quoziente set. Oggi Lazzeroni riavrà a disposizione suo figlio Matteo in regìa, con Sabatini e Lusori (foto a fianco), i quali hanno scontato un turno di squalifica, per provare a riprendersi almeno il quarto posto.

Marco Lepri