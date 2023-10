Arno Castelfranco debutta al PalaBagagli contro Orte

Debutto interno, nel campionato di Serie B, domani pomeriggio per l’Arno di Castelfranco di Sotto. Al PalaBagagli con inizio alle ore 17,30 la formazione allenata da Francesco Mattioli ospiterà l’Orte. Capitan Da Prato e compagni sono partiti bene l’Arno nella loro nuova avventura in B. La formazione biancoverde, fresca della nuova sponsorizzazione da parte della Toscana Garden, ha vinto al debutto in quel di Sansepolcro, in provincia di Arezzo, col punteggio di 3-0. Nella prima frazione i gialloblù locali, neopromossi in B, sull’entusiasmo del debutto e, con la carica che contraddistingue l’evento, sono partiti forte facendo l’andatura, con gli ospiti ad inseguire. All’inizio, è stato un Sansepolcro che ha spinto, creando qualche difficoltà ai ragazzi di Mattioli.

I biancoverdi si sono compattati sempre più col trascorrere dei minuti, iniziando a far pesare la loro qualità di gioco. Una volta agganciati gli aretini, questi hanno finito col cedere per 20-25.

Ben diversi il secondo e il terzo parziale, comandati con destrezza dai castelfranchesi, i quali hanno chiuso il discorso con i seguenti parziali: 17-25 e 13-25. La prima di campionato ha confermato le capacità di un Arno pronto a ripartire per recitare un ruolo da protagonista nella quarta serie nazionale. A Sansepolcro si sono messi in particolare luce gli schiacciatori Nicotra e Aliberti, vale a dire i due schiacciatori di banda.

M.L.