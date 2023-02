Arno, brusca frenata. E i Lupi ringraziano

La marcia dell’Arno Imbalpalst si è fermata dopo un’esaltante serie di 12 vittorie consecutive. I castelfranchesi del tecnico Mattioli sono stati sconfitti in casa dalla capolista Civita Castellana col punteggio di 3-1. "Per noi – ha detto il presidente Andrea Volterrani – non è stata una settimana fortunata. Più di un titolare ha accusato malanni di stagione. Capitan Da Prato ha avuto la febbre alta fino a giovedì scorso ed è sceso in campo dando quanto poteva. Dopo il primo set, vinto per 25-21, abbiamo rinunciato allo schiacciatore Nicotra, che accusava dolori intestinali. Il nostro attacco ne ha risentito. Avremmo voluto affrontare i viterbesi con la squadra al meglio ma non è stato possibile. Ci siamo fermati dopo mesi di vittorie ma siamo coscienti delle nostre qualità e pronti a ripartire. Questa squadra è forte".

Lo stop dell’Arno è stato ben sfruttato dai Lupi santacrocesi, balzati al secondo posto a quota 39. La capolista (43) è a quattro punti ed i castelfranchesi (37) sono stati superati di due lunghezze dai conciari. I biancorossi di Santa Croce hanno sconfitto per 3-0 il Prato, cliente scomodo. I lanieri sono stati battuti con questi parziali: 25-20; 25-22; 25-16. L’ottima classifica consente ora ad Arguelles e compagni di pensare seriamente a tallonare da vicino la capolista, per conservare il secondo posto, valido per i play-off. L’Arno, però, vorrà tornare in questa posizione persa malamente contro i civitonici. Per la seconda piazza sarà quindi un testa a testa fra santacrocesi e castelfranchesi? E’ più che probabile. Intanto, i pontederesi del Gruppo Lupi, hanno segnato il passo anche nella trasferta di Livorno, cedendo per 3-2 ad un Tomei in lotta per la permanenza in categoria. Il campionato dei biancocelesti allenati da Lazzeroni, dovrà essere chiuso degnamente. La dirigenza dovrà iniziare a pensare che, dopo essersi rafforzata sensibilmente, dovrà fare altrettanto anche nei confronti della squadra. Pontedera, città appassionata alla pallavolo e, di tradizione, merita di più.

Marco Lepri