Arno avanti tutta Ko per S.Croce e Gruppo Lupi

I primi due posti sono ipotecati nel girone F della Serie B, soprattutto dopo i risultati dell’ultimo turno. La coppia di testa, formata da Civita Castellana (59 punti) e Arno Castelfranco (58), ha conquistato altri tre punti a testa, allungando ulteriormente sulla terza in classifica. Questa è quella dei Lupi (51), usciti sconfitti dalla trasferta di Foligno contro un avversario scomodo, pronto a carpire la quarta posizione. Questa è stata persa dal Gruppo Lupi Pontedera travolto per 3-0 a Modena dai giovani gialloblù invischiati nella lotta per non retrocedere. La squadra di Lazzeroni è scivolata al sesto posto. Al PalaBagagli, l’Arno ha messo sotto per 3-1 l’Orte e, dopo essere stato sorpreso dai laziali nella prima frazione (26-28), i biancoverdi hanno fatto loro le altre tre frazioni con punteggi eloquenti: 25-21; 25-16; 25-15. A Foligno i Lupi hanno raccolto un punto, perdendo per 3-2. Il campionato sta avviandosi verso la conclusione. Per il primo posto finale ci sono ancora speranze per l’Arno.

M.L.