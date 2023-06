Antonio Doveri guida la Stella Azzurra nel campionato di Seconda categoria 202324

Sarà Antonio Doveri a guidare la Prima squadra della Stella Azzurra nel prossimo campionato di Seconda categoria 202324. Lo ha annunciato la squadra pontederese. "La scelta del nuovo allenatore – scive il club – non è affatto casuale, anzi. È il profilo di mister che la dirigenza stava cercando per proseguire in quel progetto di crescita che di anno in anno sta sempre più prendendo forma. Mister Doveri, nonostante la giovane età, vanta un’esperienza ventennale come allenatore in squadre di categoria, soprattutto di Prima, quali Capanne, Bientina, Buti e Capannoli, tanto per citarne alcune, con cui ha vinto campionati e disputato varie finali playoff. La società, da parte del presidente Massimo Leggerini, dà il benvenuto in famiglia e augura un buon e proficuo lavoro a mister Doveri". Adesso, con Doveri, verrà allestita la squadra con giocatori di esperienza e 2-3 giovani da inserire in un gruppo già consolidato.