Angori e Benedetti: l’importanza dei jolly

La buona prova di Samuele Angori come centrale sinistro di difesa e la sempre maggiore padronanza di Giacomo Benedetti come play basso, ruolo che aveva già occupato nella passata stagione quando non c’era Ladinetti, sono due degli aspetti più incoraggianti dell’amichevole pareggiata 1-1 con la Carrarese. "Abbiamo tenuto testa ad un avversario forte che ha dei giocatori importanti – ha commentato l’ex Empoli primavera, classe 2003, al debutto in una stagione di Serie C – disputando una grande partita pur facendo degli errori che ci stanno. Però siamo un bel gruppo e ci stiamo allenando bene e anche a Livorno abbiamo fatto una buona gara. Credo che anche mister Canzi sia contento del nostro atteggiamento". Poi sul debutto di venerdì in campionato: "Incontriamo una squadra come il Sestri Levante che arriva da una vittoria del torneo di Serie D. Un impegno difficile ma sono convinto sapremo affrontarlo nel modo migliore".

E contro i liguri Angori potrebbe esordire nel ruolo di "braccetto" nel caso in cui Calvani non si fosse ristabilito, un ruolo a cui si adatterebbe comunque volentieri lui che invece nasce come esterno a sinistra: "Come posizione mi trovo meglio a fare il quinto, mi permette di spingere di più, di fare assist, mentre il braccetto mi costringe ad una posizione più difensiva. Però mi trovo bene in entrambi i ruoli". Convinto della bontà della prestazione di venerdì anche Benedetti: "È stata una gara positiva contro una squadra forte, con tante soluzioni, siamo riusciti a stare in partita, ad andare in vantaggio e a tenerlo quasi fin al termine. Siamo sempre ad agosto e ci sta di calare un pochino nel secondo tempo, tutto sommato è stata una buona prestazione". L’ex Pianese, classe 1999 e al terzo anno nel Pontedera, parla poi del suo "nuovo" ruolo visto che storicamente ha sempre agito come trequartista: "Mi trovo bene, penso di poterlo fare e di poter migliorare cambiando i tipi di giocate da fare ed evitare certi errori come quando ho preso l’ammonizione, per il resto penso di essermi mosso abbastanza bene". "Il campionato è sicuramente più difficile di quello passato, però dobbiamo affrontarlo come sempre, pensando ad una partita alla volta. Sulla prima gara c’è sempre un po’ più di attesa e attenzione rispetto alle altre, e quindi approcciata subito con il massimo impegno. E’ anche vero però che siamo ancora all’inizio, in organico ci sono tanti ragazzi che sono al loro primo campionato di C e quindi ci vorrà ancora tempo per entrare con più tranquillità nelle partite. Ma la squadra c’è e io sono fiducioso".

Stefano Lemmi