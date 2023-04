Ancora 180 minuti ed è tutto da decidere

È tutto aperto in Eccellenza a 180 minuti dalla fine del campionato. E oggi pomeriggio dalle 15, quando andrà in scena la 29esima giornata, potrebbero arrivare i primi verdetti. Dalla vittoria del campionato alla lotta salvezza in questo sabato pasquale ci si gioca tanto, tantissimo. Cenaia e Perignano, entrambe impegnate in trasferta, corrono per il primo posto. Gli arancioverdi, in testa a +3 sui rivali rossoblu, cercano la vittoria sul campo del Montespertoli, squadra ostica che deve ancora guadagnarsi la matematica salvezza. "Sarà una partita difficile, come tante di quelle che abbiamo affrontato in questo campionato ma in settimana ci siamo preparati bene – le parole del mister degli arancioverdi, Massimo Macelloni –. Dovremo essere concentrati e non lasciare nulla al caso. E fare attenzione all’attaccante Del Pela (autore di ben 20 gol in campionato). La squadra sta vivendo queste settimane con la consapevolezza che con 4 punti nelle prossime due partite potremmo vincere un campionato ma anche con la giusta spensieratezza. Per questa partita sono in forse Papini, Remedi e Cutroneo mentre sarà più difficile da recuperare Degli Esposti". Il Fratres Perignano di mister Manolo Dal Bo, tornato alla vittoria domenica scorsa, vuol mantenere i giochi aperti fino all’ultimo e lo fa oggi pomeriggio cercando il massimo bottino sul campo del Casltefiorentino, squadra in piena corsa playoff. Si affronteranno la seconda miglior difesa del campionato, quella empolese, contro il secondo miglior attacco, quello del Perignano. Derby di fuoco al Pagni di San Miniato Basso tra una Cuoiopelli che ha ormai messo al sicuro il terzo posto, e i giallorossi di mister Ticciati, affamati invece di punti per cercare il miglior piazzamento in chiave playout.

"Ci aspettano due partite determinanti – dice il dirigente giallorosso Giacomo Bertini – oggi con la Cuoiopelli e poi a Certaldo. Quella con i biancorossi è una gara importante. Lo è anche per loro, terzi in classifica ed in corsa per i playoff. È fondamentale per entrambe. La nostra è stata la classica annata storta ed il principale problema è l’attacco. Atleti forti, come Falchini e Chiaramonti, che l’anno scorso avevano realizzato rispettivamente 17 e 20 gol, sono andati a segno solo 3 volte. Sarebbero bastati 5 gol a testa e, la nostra situazione, sarebbe stata ben diversa da quella attuale. Ci aspettiamo un’inversione di tendenza in questo finale di stagione". Per il San Miniato non ci sarà Tremolanti squalificato. Cerca punti salvezza anche il Tuttocuoio di mister Ciccio Tavano che alle 15 è ospite del River Pieve, squadra quarta in classifica.

Luca Bongianni