Ambra: "Ko da dimenticare subito"

Sconfitta per l’Ambra Cavallini ad Ozzano dell’Emilia, in provincia di Bologna, nel confronto diretto col Fatro. Le pontederesi sono state sconfitte per 3-1. Per tale motivo le emiliane portano a più tre il vantaggio sulle biancoblu di coach Alessandro Puccini. Ora Fatro Ozzano conduce con 58 punti e le Ambra’s restano ferme a quota 55. Più distaccato il Prato (55) che tuttavia sembra non impensierire le due squadre leader del girone G della Serie B2. In Emilia si è giocato il confronto diretto e le padrone di casa hanno restituito alle pontederesi il 3-1 subìto all’andata al PalaMatteoli. Non c’è stato niente da fare per Donati e compagne nel confronto con una squadra scesa in campo con l’obiettivo di mantenere saldo il primato in virtù del miglior quoziente set. La prima posizione ora è ancor più salda per Ozzano. "Forse potevamo prenderci qualcosa di più in alcune situazioni – ha detto Ambra Donati -. Dispiace sempre perdere partite come queste, ma restiamo comunque focalizzate sul nostro obiettivo. Dobbiamo essere brave a lasciarci subito questa sconfitta alle spalle, pensando alla prossima partita." Domenica prossima le pontederesi riceveranno le marchigiane del Porto San Giorgio.

M.L.