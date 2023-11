Ambra, che carattere. Ma vince Cesena

Che grinta e che carattere sfodera l’Ambra Cavallini Pontedera nel recupero della quinta giornata di campionato, giocata martedì sera al PalaZoli. La vittoria va alle ospiti targate Angelini Cesena, club di vertice, ma solo al tie-break 16-18 dopo cinque set lottati punto a punto come dimostrerà il referto finale: 25-23, 26-24, 16-25, 23-25, 16-18. "E’ stata una grande prestazione da parte nostra, si poteva portare via l’intera posta in palio - dichiara a caldo coach Alessandro Puccini - ma Cesena è stata più cinica, fortunata e determinata in alcuni passaggi. Ma come ho detto alle ragazze a fine partita non abbiamo da recriminarci nulla, abbiamo dimostrato la nostra voglia di lottare e di mettercela tutta fino alla fine. Una grande prova in crescendo, 2 ore e 30 di gioco dopo le 2 ore giocate domenica scorsa. Oggi (ieri per chi legge ndr) ci concediamo un giorno di riposo e poi di nuovo in palestra per prepararci alla trasferta a Pomezia Terme di domenica prossima. C’è un pò di amaro in bocca perché al tie-break eravamo avanti e sul finale due piccole nostre sbavature hanno permesso a Cesena di chiudere". L’Ambra prende un punto e passa a quota 7 a metà classifica guidata dalla Fgl-Zuma Castelfranco, a quota 16 insieme a Cesena. Stefania Ramerini