Ambra Cavallini , vittoria d’oro Ora è a due punti dalla capolista

L’Ambra Cavallini rosicchia un punto alla capolista Fatro Ozzano, portandosi a due punti dalla capolista. Quando mancano quattro turni alla conclusione del campionato di B2, il pronostico pende ancora per la compagine di Ozzano dell’Emilia, uscita vittoriosa dalla trasferta di Prato per 3-2. A sua volta le pontederesi hanno concluso la 22esima gara di campionato prevalendo per 3-0 sulle marchigiane di Porto San Giorgio. Nel match del PalaZoli c’è stato il dominio assoluto delle padrone di casa, le quali si sono imposte sulle avversarie con i seguenti punteggi: 25-13; 25-17; 25-17. Il ritmo di gioco dettato da Roni e compagne, non è stato adeguatamente contrastato dalle marchigiane, le quali hanno tentato di opporsi in qualche modo solo nel terzo set. Nonostante ciò, questo è terminato come il precedente per 25-17. "I primi due set sono stati perfetti – ha detto coach Puccini -. Nel terzo parziale le avversarie ci hanno messo un po’ più in difficoltà, ma ce lo aspettavamo. Bravi noi a mantenere i nervi saldi, indirizzando la gara nel verso giusto, per merito di tutte. Ora abbiamo questo turno di sosta, per la Pasqua, in cui alleggeriremo i carichi di lavoro, preparandoci a dovere per la prossima trasferta nel maceratese. Restano quattro finali da affrontare nel migliore dei modi, per arrivare in fondo, avendo detto la nostra".

Marco Lepri