Ambra, arrivano le anconetane Occhio alle brutte sorprese

L’Ambra Cavallini ospiterà domenica prossima le anconitane del Polverigi, quinte in classifica. Si giocherà al PalaMatteoli con inizio alle ore 18. Si prospetta una gara insidiosa da affrontare con la massima concentrazione onde evitare brutte sorprese. Sabato scorso le pontederesi hanno vinto con una certa facilità a Monte Urano, nelle Marche, sul campo dell’ultima in classifica. Netto il divario tra le due squadre. Andreotti e compagne si sono imposte con i seguenti parziali: 25-23; 25-19, 25-11. Questi i punteggi per le atlete scese in campo agli ordini del tecnico Alessandro Puccini: Chericoni 7, Andreotti 14, Donati 9, Roni 11, Meini 5, Simoncini 2, Sgherri e Casarosa libero. Non sono state schierate: Lari, Talini, Bernardeschi e La Rocca. Le Ambra’s restano in vetta appaiate a quota 46 con le bolognesi del Fatro Ozzano. Sono queste due squadre le assolute dominatrici del girone G della B2.

L’Ariete Prato (41 punti) può essere considerata una outsider. A Monte Urano, le biancoblu hanno sofferto soltanto nel primo set, alquanto combattuto, vinto allo sprint finale per 25-23. Roni e compagne hanno poi ingranato la giusta marcia, imponendo un ritmo serrato e continuo alla gara, conquistando i tre punti. Nella seconda e terza frazione, l’Ambra Cavallini ha dominato, concedendosi qualche errore di troppo forse per la troppa sicurezza.

M.L.