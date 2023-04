Ambra a testa alta "Lotteremo per la B1"

L’Ambra Cavallini ha sconfitto per 3-1 la Fenice Pistoia nella terz’ultima gara di campionato. Le pontederesi hanno piegato, al Pala Zoli, la ferma resistenza delle ospiti, ben registrate ed in serata di grazia. Nel primo parziale l’Ambra si è imposta per 25-20, raddoppiando poi nel secondo: 25-18. Pistoia ha replicato per 22-25 nella terza frazione, riaprendo la partita. E’ stato sicuramente il quarto set il più avvincente dell’incontro con la Fenice di coach Davide Ribechini a mettere alla frusta le pontederesi. Pistoiesi pronte a impattare sul 21-21. Le pontederesi risolvono infine sul 25-22 terminando sul 3-1. Le Ambra’s (64 punti) restano così a due punti dalla capolista Fatro Ozzano che guida la graduatoria con 66 punti nel carniere. Quello con la Fenice è stato un match ricco di emozioni soprattutto negli ultimi due set. "Le mie ragazze – ha detto il tecnico ospite Ribechini – hanno dato tutto ed anche qualcosa in più, contro un Ambra che lotterà fino in fondo per conquistare la promozione in B1".

M.L.