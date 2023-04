Ambra a segno resta in scia alla capolista

Un altro colpo è andato a segno, in Serie B2, per le pontederesi dell’Ambra Cavallini, seconde in classifica. Le pontederesi si sono imposte per 3-0 a Porto Potenza Picena nelle Marche. Altri tre punti sono stati colti dalla compagine pontederese ora a quota 61, a due sole lunghezze dalla capolista Fatro Ozzano. Il match è partito in salita per la squadra di coach Puccini, incalzata dalle padrone di casa, in virtù del campo amico e del tifo incessante. Con una certa fatica, Donati e compagne hanno conquistato il primo set per 25-21. "E’ stata una partita abbastanza strana – ha commentato il tecnico Alessandro Puccini -. Loro sono partite forte e, forse complice anche il lungo viaggio, siamo stati a disagio fino alla metà del primo set. In seguito, abbiamo recuperato, vincendo. Anche nel secondo gioco le marchigiane ci hanno provato, ma non ci siamo fatti sorprendere imponendoci per 25-19. Infine, il terzo parziale è sempre stato nelle nostre mani: 25-13". La schiacciatrice Roni ha totalizzato 16 punti.

M.L.