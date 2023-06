"Ambizioso come la Cuoio"

"Ringrazio la società Cuoiopelli per l’opportunità che ha deciso di darmi affidandomi la guida della prima squadra dopo mister Davide Marselli. Sono grato al presidente Claudio Pagni, al vicepresidente Pierpaolo Puccioni, ai dirigenti e al direttore sportivo Stefano Costa. E sono grato a Davide Marselli che in questi anni mi ha insegnato molto e al quale mi lega una sincera amicizia che va oltre il calcio". Sono le prime parole di Roberto Falivena che, uffialmente da lunedì sera, è il nuovo allenatore della Cuoiopelli.

Falivena, riceve un’eredità difficile dopo gli anni di Davide Marselli sulla panchina della Cuoio...

"Sono consapevole che il ruolo che mi aspetta non è facile – aggiunge Falivena – Sono alla prima esperienza da primo allenatore, la responsabilità ricadrà tutta su di me e, soprattutto, non sarà facile fare meglio di Davide. Un conto è il ruolo di secondo allenatore, un altro, ben diverso, quello del primo allenatore. Detto questo e con questa consapevolezza, sono onorato. Sono contentissimo di questa opportunità che mi viene data da una società per la quale lavoro da quattro anni e che è tra le più blasonate nel panorama dilettantistico regionale. E che è ambiziosa. L’ambizione della Cuoiopelli è anche la mia ambizione. Darò il massimo. Ora farò qualche giorno di vacanza per farmi trovare pronto per l’inizio della preparazione".

A proposito di preparazione. Avete già stilato il programma?

"Sì. Inizieremo il 3 agosto con i test. Da lunedì 7 agosto il via ufficiale della preparazione estiva per la stagione 2023-2024. Durante l’anno faremo quattro allenamenti a settimana, tutti di pomeriggio. E anche di questo ringrazio la società che ha decise di compiere un ulteriore sacrificio".

La società con lei punta sulla continuità...

"E la ringrazio ancora. Certo, ci sarà continuità anche perché alcuni giocatori sono già stati confermati. Mi riferisco a un uomo di spogliatoio come il portiere Guido Pulidori, agli argentini Gonzalo Negro e Blas Dante Tapparello, a Lucaccini e ai giovani Passerotti e Goretti e all’ingaggio di Claudio Costanzo dalla Pro Livorno. Altre conferme ci saranno e la società è al lavoro per nuovi innesti".

Ha deciso il suo staff?

"Il mio vice sarà Fabio Mazzantini, il preparatore Luca Di Giulio. A questo proposito ringrazio Maurizio Bachi con il quale abbiamo lavorato in questi anni e gli faccio un grandissimo in bocca al lupo per la sua nuova esperienza in serie D al San Donato Tavarnelle. Preparatore dei portieri rimane lo ’storico’ Stefano Migliorini".

gabriele nuti