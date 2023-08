Altro “puntero“ argentino

Da un argentino a un... argentino. Joaquin Bertucci, 24 anni, è il nuovo attaccante della Cuoiopelli. Dopo la decisione di Tapparello di scendere in Calabria al Cittanova (Eccellenza e non serie D come scritto ieri), la società del presidente Claudio Pagni e del vicepresidente Pier Paolo Puccioni non si è fatta trovare impreparata e ha deciso di puntare sul ventiquattrenne puntero di Buenos Aires, un metro e 83 di altezza, e tanta voglia di dimostrare il suo valore in Italia. Bertucci è arrivato ieri a Santa Croce e si è subito messo a disposizione dell’allenatore Roberto Falivena. E’ un giocatore diverso da Tapparello, che preferiva partire da lontano e puntare la porta. Bertucci è più propenso a dare profondità alla squadra e a fare il terminale offensivo. Per il ventiquattrenne centravanti argentino quella alla Cuoiopelli è la prima esperienza all’estero. Finora ha giocato nel Berazategui, compagine di un sobborgo di Buenos Aires, della Primera C argentina. Al momento il mercato della Cuoiopelli è concluso. Anche se, fanno sapere dalla società biancorossa, verranno valutate e prese in considerazione eventuali opportunità che dovessero presentarsi per l’ingaggio di un altro attaccante.

Intanto, ieri, la squadra ha ripreso ad allenarsi al Masini dopo la prima amichevole disputata a Casciana Terme contro il Pisa Primavera. Dopo appena tre giorni di preparazione, contro i giovani nerazzurri la Cuoio è apparsa imballata per la grossa mole di lavoro accumulata in questo inizio di preparazione, contro un avversario molto più avanti nel pre-campionato. Qualcosa di buono però si è visto specialmente nella fase d’impostazione della manovra dal basso e nella fase difensiva. Il prossimo test, domani alle 17 ad Altopascio contro il Tau, darà ulteriori indicazioni contro una squadra di categoria superiore. I giovani hanno fornito quasi tutti una prestazione positiva.

g.n.