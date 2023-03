Altra grande prova per Marcandalli Nicastro prezioso

SIANO 6,5. Una sola vera parata, su D’Auria nella ripresa, e poi tanta attenzione, anche nelle uscite.

MARCANDALLI 7,5. Altra prova maiuscola, sia quando difende su D’Auria, sia quando parte per un coast to coast palla al piede. Il Genoa (proprietario del cartellino) si sta lustrando gli occhi.

MARTINELLI 6,5. Aveva il compito di controllare Simeri, l’attaccante più esperto. Un po’ lo soffre ma alla fine lo neutralizza. ESPECHE 6. Per il capitano qualche disimpegno non preciso come sua abitudine. PERRETTA 6,5. Solita prestazione di sostanza. Pedina fondamentale.

SOMMA 6. Gioca il quarto d’ora finale tamponando sulla corsia di destra.

LADINETTI 6,5. Al rientro dopo tre turni, si spende meglio nel primo tempo. GUIDI 6. Anche per lui i 15’ minuti finali per opporre freschezza alla pressione degli avversari. CATANESE 6,5. Premiato per le 100 presenze in granata piazza l’assist sul primo gol e firma il secondo.

GONCALVES 6,5. Stavolta va meglio che al debutto (a Recanati). Bella la verticalizzazione per il 2-0 di Catanese. BENEDETTI 6,5. Soprattutto nel primo tempo tiene in apprensione la difesa.

IZZILLO 6. In campo nell’ultimo quarto di gara per dettare le geometrie NICASTRO 6,5. Stavolta resta a secco (colpa anche di Molla) ma svolge il solito prezioso lavoro. CIOFFI 7. Trova il quinto gol personale, secondo consecutivo. Si è sbloccato.

IANESI 6. Il suo ingresso tiene la giusta vivacità.

All. CANZI 7. Gioco e risultati. Così, a 4 gare dal termine il Pontedera è a due sole lunghezze dal record di punti.

s.l.