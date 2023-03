Al PalaMatteoli il big mach Pontedera-Santa Croce

Il big match di giornata, in B maschile, è quello del PalaMatteoli di Pontedera fra il Gruppo Lupi ed i Lupi di Santa Croce. Inizio alle 18 ed ingresso ad offerta da destinare all’AIL. Lupi terzi (42 punti) e pontederesi quarti (36) in una posizione che non permette voli pindarici, ma che può consentire ai ragazzi di Lazzeroni di chiudere al meglio la stagione. Questa, per il Gruppo Lupi, è stata ricca di contrattempi sia per gli infortuni che per una serie di malanni di stagione. All’andata i santacrocesi si imposero per 3-0, "bruciando" sempre i pontederesi, nel finale di ogni set. Oggi i biancorossi vorranno ripetersi per restare in corsa per il secondo posto. Questo è nelle mani dell’Arno di Castelfranco, reduce dalla bella vittoria di Foligno e deciso a fare un solo boccone della giovane formazione modenese della Anderlini. Al PalaBagagli si inizierà alle 17,30. Alla stessa ora, per il campionato di B2 femminile scenderà in campo a Fano l’Ambra Cavallini. Marchigiane al settimo posto in classifica alla ricerca di una vittoria di prestigio sulle pontederesi di Puccini. Per la B1 è in programma stasera alle 21 il derby fra le lucchesi della Nottolini e le castelfranchesi della FGL-Zuma. All’andata le biancoblu si imposero per 3-1 e, le ragazze di Menicucci e Ficini, sanno benissimo quanto saranno agguerrite le padrone di casa.

"Ci aspetta un ambiente molto caldo – dice Menicucci – ma è sempre un piacere giocare queste partite, sempre combattute all’insegna della sportività. Dopo il successo su Volpiano dobbiamo ricaricare le pile mentalmente e fisicamente, contro una Nottolini reduce a sua volta da un’affermazione, che vorrà riscattare la sconfitta dell’andata".

M.L.