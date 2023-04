Al Castelfiorentino il successo non basta

CENAIA

1

CASTELFIORENTINO

3

CENAIA: Baroni (74’ Badalassi), Barsotti, Desii, Papini, Signorini (50’ Landi), Benassi, Freschi (50’ Brattoli), Pini, Cutroneo (64’ Pirone), Favilli, Gadiaga (85’ Remedi). A disp. Badalassi, Landi, Rossi, Degli Esposti, Caciagli, Brattoli, Pirone, Remedi, Cosi. All. Macelloni.

CASTELFIORENTINO UNITED: Lisi, Maltinti (59’ Mhilli), Nidiaci (66’ Duranti), Marghi, Mancini, Campatelli (59’ Nuti), Bruni, Ficarra (76’ Ballerini), Ferretti, Rosi (81’ Pieracci), Iaquinandi. A disp. Lupi, Reale, Tanzini, Rigatuso. All. Cristiani.

Arbitro: Ludovico Esposito di Pescara.

Marcatori: 1’ Benassi, 12’ Campatelli, 37’ Mancini, 88’ Ballerini.

CENAIA – In una settimana il Castelfiorentino batte le prime due della classe, prima il Perignano e poi la capolista Cenaia. Ma ai ragazzi di mister Cristiani non basta il successo ottenuto ieri al Favilli per strappare il pass per i playoff con il Perignano che conquista un punto che basta per applicare la "forbice". Il Cenaia si presenta con una formazione diversa dal solito con mister Macelloni che decide di mandare in campo tutti under e chi ha avuto meno spazio nelle ultime partite. Pronti via e sono proprio i locali a passare in vantaggio. Gadiaga parte in solitaria e arriva al tiro ma Lisi devia in angolo. Da questo corner arriva già al primo minuto il gol di Benassi che sblocca la partita. Il Castelfiorentino si riversa subito in avanti e dopo dieci minuti trova il gol del pari sempre dagli sviluppi di un corner con Campatelli. Al 37’ arriva la rete del vantaggio ospite, stavolta con Mancini su cross di Nidiaci. Nella ripresa girandola di sostituzioni e nel finale arriva il 3 a 1 ospite con un preciso diagonale firmato Ballerini.

l.b.