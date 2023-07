Abbonamenti granata Ecco prezzi e offerte

Tra le novità e le iniziative presentate l’altro ieri dal Pontedera del neo presidente Simone Millozzi c’è n’è una che interessa direttamente i tifosi. Poiché l’obiettivo è cavalcare l’onda dell’avvicinamento mostrato nell’ultima stagione sportiva – soprattutto nella gara del primo turno dei play off col Rimini, vinta davanti a circa mille spettatori – la società ha deciso nella campagna abbonamenti 2023-24, lanciata in occasione dell’insediamento di Millozzi e battezzata col beneaugurante titolo di "Oltre ogni record", di innalzare l’età entro la quale l’ingresso alle partite casalinghe della squadra di Canzi diventa gratuito: dai 12 anni si passa al compimento dei 16 anni. Ciò vale sia per i ragazzi che per le ragazze. Ma non solo, perché ogni tre abbonamenti sottoscritti il quarto sarà omaggio per ragazzi e ragazze tra i 16 e i 20 anni. Per quanto riguarda quindi i prezzi degli abbonamenti, quello in tribuna centrale costa 300 euro, della tribuna laterale 250 euro intero e 200 euro ridotto, il rettilineo di tribuna 180 euro intero e 140 euro ridotto e la gradinata nord 80 euro prezzo unico. Se i tagliandi sottoscritti lo scorso campionato sono stati 182, quest’anno la società spera di superare la quota in maniera considerevole.

E mentre per quanto riguarda i movimenti di mercato tra martedì e mercoledì il Pontedera ha potuto ufficializzare i già annunciati acquisti di Daniel Fossati, ex Borgosesia, e Michele Ambrosini, ex Primavera 2 del Genoa, entrambi classe 2003, che hanno firmato il contratto con i granata, rimanendo nel mondo della tifoseria, gli ultras della Gradinata nord Diego Savelli stanno ultimando i preparativi per la Festa in gradinata che si terrà domani, sabato 8 luglio, nel loro settore dello stadio Mannucci con inizio alle 20.30. L’invito a partecipare è rivolto a tutti, adulti e bambini, e il prezzo di ingresso di 15 euro dà diritto a gustarsi antipasto, primo e dolce. Per l’occasione sarà inaugurato il murales dedicato a Diego Savelli, ex capo ultrà scomparso prematuramente. Per prenotazioni contattare il 3467084694 (Raul) o il 3492918760 (Massimo).

Stefano Lemmi