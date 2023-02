"Abbiamo subito una rete da ‘Mai dire gol’"

Nella sala stampa del Benelli tocca subito a Massimiliano Canzi analizzare il match. "Il pareggio – commenta l’allenatore del Pontedera - ci sta contro una squadra in piena salute come la la Vis Pesaro. Non c’è niente da recriminare, se non che, quando prendi un gol alla fine e in quel modo, da.. Mai dire gol, sinceramente dispiace, perché un autogol di stinco francamente lascia l’amaro in bocca. Una palla che sarebbe terminata fuori ha invece colpito Shiba ed è finita in rete, per altro nell’unica occasione che abbiamo concesso. Direi che non ci sta girando bene, quindi spiace per come è andata. Anche se bisogna imparare a portare a casa queste partite". "I campionati – prosegue Canzi - durano 38 partite e giustamente si alzano le aspettative, però bisogna migliorarsi di continuo e non possiamo non essere rammaricati perché oggi (ieri, ndr) avevamo tre punti in mano e torniamo a Pontedera con uno solo. E questo ci dà fastidio perché ogni punto in più serve per arrivare al traguardo che ci siamo prefissati". Rammaricato è anche il portiere, Giuseppe Stancampiano (foto): "A 5’ dalla fine avevamo l’occasione per conquistare tre punti e purtroppo non ci siamo riusciti per ingenuità. Per il resto c’è poco da dire…". "Nel primo tempo – è infine l’analisi di Giacomo Benedetti – siamo stati più propositivi, creando qualche occasione e trovando anche il gol. Nel secondo non abbiamo concesso tanto, per cui dispiace avere subito ancora una volta gol su palla inattiva, dopo essere già stati penalizzati contro la Carrarese. Quindi prendiamo questo punto e pensiamo alla gara con la Recanatese". Ieri si è recuperato anche Siena-Torres, finita 2-2.

Questa è la classifica: Reggiana punti 61, Cesena 57, Entella 53, Ancona 48, Gubbio 43, Pontedera e Carrarese 42, Siena 40, Rimini 37, Fiorenzuola e Lucchese 36, Fermana 35, Torres 30, Recanatese e Vis Pesaro 29, San Donato Tavarnelle 26, Alessandria 25, Olbia 24, Imolese 20, Montevarchi 19.

Stefano Lemmi