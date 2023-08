A segno Gabbrielleschi, Fogli e Simoncini

Una sessantina di partecipanti tra esordienti e allievi, un’ottima organizzazione della Mobilieri Ponsacco e degli sportivi locali con tanto impegno ed entusiasmo, per la 43esima Coppa La Rocca-Trofeo Fratelli Bagagli a Parlascio, in occasione della tradizionale Sagra del Coniglio che terminerà domenica 6 agosto. Tre le gare a punti con 12 giri del circuito paesano per gli esordienti, mentre gli allievi ne hanno percorsi 18. I successi per Gabbrielleschi, Fogli e per l’allievo Simoncini che ha allungato negli ultimi giri. La giuria presieduta da Barbara Lorenzini di Pontedera con la collaborazione di Rossana Pardini di Vicopisano e del giudice di arrivo Roberto Villani di Castellina Marittima. Allievi: 1) Marco Simoncini (Butese); 2) Diego Buti (Coltano Grube); 3) Ruben Papi (Sancascianese Ciclismo); 4) Corrao; 5) Giannozzi. Esordienti (2° anno): 1) Tommaso Fogli (Uc Empolese); 2) Marco Canziani (Butese); 3) Andrea De Angeli (Team Stradella); 4) Pavi Degl’Innocenti; 5) Bacci. 1° anno: 1) Giole Gabbrielleschi (Uc Donoratico); 2) Giacomo Di Stefano (Uc Empolese); 3) Francesco Grandi (Uc Donoratico); 4) D’Anniballe; 5) Lucherini.

Antonio Mannori