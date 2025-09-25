Un viaggio fra teatro, storia e mercatini nel borgo di Montecalvoli

Montecalvoli, 25 settembre 2025 – Il teatro che sbarca nel centro storico, trasformato per l’occasione in tanti palcoscenici all’aperto. E’ ciò che avverrà domenica 28 settembre a partire dalle 16 fino alle 19.30 nel borgo medievale di Montecalvoli, quando il teatro vivacizzerà il paese con AnTeprima Teatro, iniziativa che in questo 2025 festeggia il suo ventennale. Un’edizione – sostiene il Sindaco Manuela Del Grande – che vedrà la partecipazione di tantissime compagnie teatrali, ben ventiquattro quest’anno, appartenenti al circuito provinciale dell'Intesa Teatro Amatoriale che si esibiranno con frammenti e flash che andranno ad animare le strade, le piazze e i vicoli, in una sorta di spettacolo itinerante continuo. Inoltre, sarà un’edizione in cui i più piccoli potranno approfittare anche di spettacoli teatrali pensati ad hoc per loro.

Non solo teatro, però. Sarà un pomeriggio anche all’insegna della valorizzazione del patrimonio storico, e dei prodotti artigianali. In programma la visita alla città sotterranea di Montecalvoli, fatta di cunicoli e di affascinanti gallerie.

Un’iniziativa che ripropone, in continuità con lo scorso anno, sia stand e mercatini, che animeranno gli scorci caratteristici, sia una mostra fotografica, la quale vivacizzerà il centro storico, in collaborazione con il Circolo Culturale Fotografico “La Fototeca”, e che si occuperà anche di immortalare le performances teatrali. Con una novità – continua Manuela Del Grande – il concorso fotografico “Scatti in Anteprima”, riservato ai bambini/ragazzi dai 5 ai 13 anni. Saranno premiate le migliori tre foto che dovranno immortalare le rappresentazioni teatrali della giornata.

Già dalla serata di sabato 28 settembre, chi vorrà potrà iniziare a pregustare il clima di AnTeprima. Alle ore 19.30 è previsto un apericena presso il Circolo ACLI di Montecalvoli (prenotazione obbligatoria al 329 060 8151), dopo il quale alle 21.30 presso la Piazza del Comune si terrà lo spettacolo Vernacolo in musica all’aria aperta, presentato dal Crocchio Goliardi Spensierati di Pisa.

Le due giornate saranno ad ingresso libero e gratuito.