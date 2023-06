Ztl, tre mesi di stop In calo le multe

Per tre mesi, e quindi per tutto il periodo estivo, i varchi elettronici del Villaggio scolastico di Pontedera resteranno spenti. Ieri la prima mattinata con la scritta "Ztl non attiva" anche in orario mattutino. E i monitor luminosi resteranno così fino alla riapertura delle scuole di metà settembre. Non verranno quindi riaccesi neppure per il periodo degli esami di maturità, l’accesso resterà libero e senza il pericolo di incappare in multe. Da questa settimana si potrà quindi tornare ad accedere all’interno del quadrante che ospita le scuole superiori cittadine senza il rischio di incorrere in sanzioni.

Si potrà dunque tornare in auto, moto o motorino al Parco dei Salici anche in orario mattiniero. Cosa che fino a sabato mattina non era possibile per i non residenti (o per chi avesse ricevuto autorizzazione) in quanto dallo scorso ottobre l’amministrazione comunale ha deciso di regolare, ma soprattutto limitare, il traffico all’interno del Villaggio scolastico introducendo i tre occhi elettronici installati all’imbocco di via Bologna, via Milano e di via Torino. Una scelta che ha fatto discutere lo scorso autunno, con residenti e attività commerciali che non si sono risparmiati critiche e malumori.

Nei primi mesi – come confermano i dati riportati dall’Unione Valdera – ci sono state diverse multe che sono andate dimezzandosi mese dopo mese fino ad un assestamento. Anche dai funzionari della Siat – che gestisce il servizio autorizzazioni e contrassegni – risulta che richiesta di informazioni e reclami sono andati calando di mese in mese. Gli occhi elettronici torneranno in funzione dal prossimo 15 settembre.

Luca Bongianni