Ztl tra sanzioni e turismo Varchi attivi tutte le sere "Stop sosta selvaggia"

di Carlo Baroni

SAN MINIATO

Se i varchi sono accesi Google map non lo segnala. I turisti arrivano a San Miniato e si trovano la Ztl attiva. E’ uno dei problemi che i commercianti segnalano. E sui quali il sindaco spiega: "Da mesi e mesi abbiamo inviato la segnalazione a Google, ma la mappa non è stata aggiornata, ma più di questo non possiamo fare". Intanto la ztl semi estiva è alle porte. Dal 2 maggio i varchi elettronici saranno accesi tutte le sere. "La città è già meta di tantissimi visitatori – aggiunge il primo cittadino -. In questo fine settimana meno male c’era la ztl che ha dimostrato la sua efficacia.

Ad ulteriore dimostra che non è un disincentivo". "Nel mese di aprile – prosegue il sindaco – tutti i venerdì la nostra polizia municipale ha continuato a fare servizio straordinario contro la sosta selvaggia, elevando all 18 alle 15 sanzioni per sera mentre nel parcheggio del Cencione c’erano posti liberi. Questo dal prossimo 2 maggio non accadrà più". Infatti la zona a traffico limitato gestita con vachi elettronici sarà, come da programma, rafforzata e non avverrà in via sperimentale – come lo scorso anno (cioè senza sanzioni) –, ma le telecamere per la lettura targhe saranno operative a tutti gli effetti. Fino al 30 settembre, la ztl entrerà in funzione tutti i giorni feriali dalle 20 alle 5, i festivi dalle 14 alle 5. Con un ulteriore step: dal 20 giugno al 31 luglio tutti i giorni (feriali e festivi) dalle 20 all’una (dopo l’una resta attiva la Ztl fino alle 5 nelle strade comprese nella Zona A, ovvero quella principale del centro storico). Con il mese di maggio per San Miniato inizia un momento importante dell’anno, quello con il maggior arrivo di flussi turistici (un settore in netta ripresa e dai numeri interessati), in vista dell’estate e di un calendario ricco di eventi che accompagnano la città fino ai primi di settembre: festival teatrali, concerti, manifestazioni popolari e iniziative di ogni sorta.

Nei mesi scorsi, lo ricordiamo, c’erano state polemiche anche aspre tra commercianti e amministrazione comunale proprio sul tema della zona a traffico limitato, anche in ragione dell’elevato numero di sanzioni. Un confronto che al momento non ha visto ulteriori puntate. ma il tutto potrebbe essere rimandato all’entrata in funzione del programma estivo.