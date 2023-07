Ztl, polemiche e proposte "Non si torna all’anno zero"

di Carlo Baroni

"Nessuna intenzione di tornare all’anno zero". Il sindaco Simone Giglioli neanche ne vuol sentir parlare di smontare i varchi elettronici e mandare a monte il progetto della ztl che è in pieno svolgimento da mesi. Eppure la zona a traffico limitato è da tempo, ormai, sotto il fuoco incrociato di una parte dei commercianti e di Confcommercio in particolare che, anche nei giorni scorsi, è tornata all’attacco.

Sindaco, le polemiche non si placano, che si fa?

"Giù le mani dai varchi, innanzitutto. Poi, l’ho detto, lo ripeto e non mi stancherò mai di dirlo, se c’è da confrontarsi su alcuni correttivi, noi siamo qui".

Ma qualche cambiamento arriverà?

"Abbiamo già aperto un tavolo con il Ccn, ci hanno fatto delle proposte, le stiamo analizzando e ci rivedremo a breve. Qualcosa si potrà cambiare, ma saranno necessari alcuni passaggi".

Quali?

"Intanto ripasseremo dalla consulta, perché serve anche il parere dei cittadini e, per alcuni aspetti, anche del ministero che ha rilasciato le autorizzazioni per i varchi elettronici".

Il progetto, dunque, resta tutto in piedi?

"Senza dubbio. La Ztl ha portato miglioramenti importanti, ha dato un colpo significativo alla sosta selvaggia: un po’ di ordine è arrivato. I correttivi che faremo potranno riguardare al massimo orari e calendario. Miglioramenti ed adeguamenti, insomma, i varchi restano accesi".

Il confronto con i cittadini sarà un passaggio cruciale

"Indubbiamente, per noi essenziale. Sono tanti quelli che, davanti alle polemiche degli ultimi mesi, che si sono raccomandati che l’amministrazione non torni indietro: la ztl ha migliorato la vivibilità del centro storico, e la gente, per lo più, la condivide. Noi dobbiamo pensare tutti, ai commercianti, ma anche ai residenti, questo sia ben chiaro e da questo non ci muoveremo".

Confcommercio ha parlato chiaro, però...

"Il nostro interlocutore in questo passaggio in fatto di commercianti è il Ccn, e con questo abbiamo, lo ripeto, fatto alcuni passaggi ed aperto un tavolo. A noi interessano le proposte e non le polemiche fine a se stesso. Non ci interessa, soprattutto, chi ci chiede di tornare all’anno zero, buttare via tutto e ripartire da capo. Su questo progetto abbiamo investito e ci crediamo".

Qualche correttivo l’avete già fatto?

"Ad esempio sulle multe in uscita abbiamo risolto il problema appena ci è stato sollevato. Ora vediamo quali altri aggiustamenti fare. Ma aggiustamenti, Nient’altro".