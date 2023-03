Ztl e polemiche Interpellanza in consiglio

E’ dibattito aperto sulla Ztl dopo la polemiche inescate dai commercianti. Il caso – che sarà oggetto della consulta i prossimo 6 marzo – finisce anche in consigliocomunale con un’interpoellanza delle opposizioni unite: Forza Italia, CambiaMenti e Lega. "Chiediamo al sindaco se non ritenga necessario, e in che tempi, sottoporre al consiglio comunale un bilancio della prima fase di applicazione della Ztl – si legge – , comprensivo di dati quali la quantità delle sanzioni, e delle doppie sanzioni allo stesso veicolo nell’ambito della stessa giornata, e la loro evoluzione". Un’analisi approfondita tutta che faccia emergere anche " la quantità e le caratteristiche per età e dimensioni del nucleo familiare delle persone residenti che non hanno richiesto il permesso di accesso alla Ztl – chiedono le opposizioni – l’andamento degli accessi al centro storico di San Miniato nei giorni feriali e festivi e nelle diverse fasce orarie".

Ma, alla luce delle polemiche delle ultime settimane, Lega, Gorza Italia e CambiaMenti, chedono anche a Simone Giglioli "se non ritenga necessario prendere in considerazione una modifica degli orari della Ztl, in modo da finalizzarla maggiormente alla fruizione turistica dei beni culturali e ambientali di San Miniato – si legge ancora – . E se e non ritenga necessario adottare misure di maggiore gradualità, in modo da coordinare l’attuazione della Ztl con un piano organico di risistemazione degli accessi al centro storico, di salvaguardia dei diritti alla mobilità dei residenti e in particolare delle persone anziane". Comercianti e residenti infatti hanno lamentato, in particolare, la carenza di parcheggi, destinata ad aggravarsi con i lavori in Piazza del Popolo.