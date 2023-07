Ztl e nuove polemiche Ma impazza la movida

La città invasa dalla Movida. La Ztl a pieno regime, sia nella versione tradizionale che in quella allargata. Una scelta dell’amministrazione che non è pienamente condivisa. E un tema sul quale che gli stessi commercianti restano divisi. La Ztl favorisce il popolo della notte. ma scoraggia – si apprende – chi invece deve recarsi nei negozi di vicinato. In buona sostanza aiuta un certo genere di commercio e, nella stessa misura, ne sfavorisce un ’altro. Le polemiche non mancano e sull’argomento si sta interrogando anche il Ccn. Ormai l’estate è in pieno svolgimento, il calendario è fitto di appuntamenti e per quest’anno il piano operativo sembra ormai irreversibile. A settembre saranno tirate le somme dell’esatte: un consuntivo delle iniziative e di quali riflessi hanno avuto sulla città e sulle attività. Un settore in crescita il commercio che, nei giorni scorsi, ha salutato nuove apertura. Mentre almeno un’altra è in vista per le prossime settimane.