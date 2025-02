Zona industriale ancora furti nella notte

Il furto durante la notte in un’azienda, alcune auto portate via anche di giorno fino ad alcuni pezzi di tir rubati per poi rivenderli come pezzi di ricambio. La zona industriale di Gello da qualche settimana è presa di mira dai ladri e il comitato Aziende Megafono, che negli ultimi mesi sta mettendo in luce le criticità di questa zona, alza nuovamente la voce per denunciare quella che sta diventando una situazione di insicurezza generale all’interno della zona industriale.

"Negli ultimi 20 giorni sono successi diversi fatti che non ci fanno stare tranquilli" dice Alessandro Pampaloni, portavoce del comitato. Il furto – spiegano dal comitato – è avvenuto nella notte tra giovedì 16 e venerdì 17 gennaio scorsi. Spaccando il vetro i ladri si erano introdotti nell’azienda che si affaccia peraltro sulla Provinciale facendo un gran danno alle porte ma senza portare via grandi somme di denaro o oggetti di valore ma una refurtiva che non va oltre i 250 euro.

"Dall’amministrazione comunale ci era stato promesso che sarebbe stato installato un impianto con telecamere di videosorveglianza nelle zone di accesso alla zona industriale. Ne è stata messa una al Centro Freschi che peraltro non sappiamo neppure se funziona o no. Sarebbe importante per poter controllare le targhe di chi entra ed esce soprattutto di notte dalla zona industriale". Quartiere di aziende e fabbriche che invece di giorno è frequentato da tanti lavoratori, che nelle scorse settimane avevano denunciato lo stato di degrado delle strade e alcuni abbandoni di rifiuti di ogni tipo. "A fine mese avremo un nuovo incontro con l’amministrazione e sarà l’occasione per fare il punto su tutto, sulle criticità che si sono evidenziate e sui provvedimenti che la giunta intenderà prendere".