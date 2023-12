Zerosei Buti, polo tra infanzia e nido: "Un’idea condivisa di educazione"

BUTI

Polo 0-6 tra la scuola dell’Infanzia e il nido "Il Cucciolo". Nasce a Cascine ed è inserito nell’ambito dei Poli 0-6 della zona educativa Valdera. "La motivazione iniziale che ha spinto la creazione di un Polo a Buti è stata la vicinanza delle due strutture e la possibilità di condividere lo spazio esterno del giardino – spiega la sindaca Arianna Buti – Nel tempo i due servizi hanno condiviso attività e progetti, a poco a poco hanno costruito un percorso educativo da 0 a 6 anni che persegue finalità unitarie e che si fonda su un’idea condivisa di educazione.

Il personale educativo ha coinvolto le famiglie nei percorsi formativi dei propri figli, realizzando una vera alleanza scuola-famiglia e ha saputo fare del territorio comunale una risorsa per i bambini, creando collaborazioni con le associazioni. Un esempio di queste collaborazioni è quella tra Polo 0-6 e associazione Palio delle Contrade. Il tema della tradizione del Palio di Buti è sempre stato parte integrante del piano dell’offerta formativa delle due scuole e viene sviluppato, oltre che con i laboratori, con le uscite sul territorio durante il periodo del palio, che vengono pensate e realizzate dall’associazione perchè i bambini possano sviluppare il senso di appartenenza alla comunità fin da piccoli".

Tutto questo ha costituito per l’amministrazione comunale e per la Zona educativa della Valdera il punto di partenza per realizzare il Polo 0-6 di Buti come previsto dalle linee guida della Regione Toscana. Il 4 novembre c’è stata la firma del protocollo d’Intesa Zerosei Buti tra Istituto comprensivo Iqbal Masih, nido d’infanzia "Il Cucciolo", Conferenza educativa della Valdera, Comune di Buti e Unione Valdera.

"Il ringraziamento da parte dell’amministrazione comunale va alla dirigente scolastica Maria Rita Agata Ansaldi, alla coordinatrice pedagogica di Paim Social & Care Roberta Cecchi, alla referente del Polo Zerosei per l’infanzia Giulietta Boschi, alla coordinatrice del Nido ’Il Cucciolo’ Eleonora Bandini per la volontà e l’impegno alla costruzione del percorso che ci ha condotto fino a oggi – conclude la sindaca Arianna Buti – Un ringraziamento anche a insegnanti e educatrici per il lavoro costante con i bambini e le bambine e alle famiglie per la partecipazione attiva al patto educativo scuola-famiglia-territorio". Sabato il coordinamento ha organizzato l’addobbo dell’albero di Natale al palazzo comunale e l’arrivo di Babbo Natale.

g.n.