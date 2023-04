Writing and reading Incontro sul metodo

ll 29 aprile alle 18 la libreria Roma presenta l’incontro con Sabina Minuto ed Elisa Golinelli, esperte in metodologie didattiche della letteratura, promotrici e formatrici del metodo WRW (Writing and Reading Workshop), esperte in attività laboratoriali per la costruzione e il potenziamento delle competenze di lettura e scrittura in classe. L’obiettivo è creare uno spazio di confronto per i professionisti della scuola, educatori compresi. Un’occasione per lavorare sugli strumenti e sulla scuola delle competenze. Sabina Minuto e Elisa Golinelli sono co-autrici di manuali dedicati ai laboratori di scrittura in classe.