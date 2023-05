Voto a Santa Maria a Monte Ai seggi il 45% degli elettori

di Gabriele Nuti

Le tre candidate sindaco di Santa Maria a Monte hanno votato ieri mattina. Manuela Del Grande di "Santa Maria a Monte Sempre" alla sezione 10 di Cerretti (località dove risiede), Patrizia Faraoni di "Fare Insieme" alla sezione 9 di San Donato (località dove risiede) e Elisabetta Maccanti di "Viviamo Santa Maria a Monte" alla sezione 4 di Montecalvoli (frazione dove risiede).

La prima giornata di voto si è chiusa ieri sera alle 23 con una percentuale del 45,04 degli aventi diritto (4.863) che si sono recati ai seggi per esprimere le loro preferenze. Il primo dato sull’affluenza delle 12 di ieri ha fatto registrare una percentuale del 12,61 di votanti (1.361 su 10.796 elettori). Alle 19 di ieri sera, invece, ha votato il 35,04% degli aventi diritto (3.783 elettori).

I seggi riaprono stamani alle 7. Sarà possibile votare fino alle 15. Dalle 3 del pomeriggio, dopo la chiusura delle sezioni e l’adempimento di tutte le pratiche propedeutiche allo spoglio, inizierà lo scrutinio. Indicativamente intorno alle 17-17,30 cominceranno a essere chiari i risultati e le indicazioni, voto più voto meno, di chi sarà la sindaca di Santa Maria a Monte nel quinquennio 2023-2028.

In corsa, come noto, la vicesindaca uscente Manuela Del Grande della coalizione Santa Maria a Monte Sempre (lista civica sostenuta dai partiti di centrodestra Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia), la consigliera comunale uscente del gruppo di opposizione, Patrizia Faraoni di "Fare Insieme" (lista civica sostenuta dal centrosinistra Pd, Sinistra Civica, Sinistra Italiana, Azione, Italia Viva e Partito Repubblicano) e l’assessora uscente Elisabetta Maccanti della lista civica Viviamo Santa Maria a Monte.

Le sezioni elettorali sono 12: 1, 2 e 3 alle scuole di Santa Maria a Monte, 4, 5 e 6 alle scuole di Montecalvoli, 7 e 8 alle scuole di Ponticelli, 9 alla scuola di San Donato, 10 e 11 alla scuola di Cerretti e la 12 nell’ex scuola di Tavolaia ora osservatorio astronomico. L’ufficio elettorale del Comune di Santa Maria a Monte resta aperto in via straordinaria durante l’intero orario di svolgimento delle operazioni di voto, vale a dire ieri dalle 7 alle 23 e oggi dalle 7 alle 15. Allo stesso ufficio devono rivolgersi le persone che hanno smarrito la tessera elettorale o esaurito gli spazi, nella stessa tessera, per l’apposizione del timbro a votazione avvenuta.