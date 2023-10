VolterraGusto, un lungo ponte ricco di sapori

Dopo l’esordio dello scorso fine settimana è in arrivo a Volterra un altro weekend in compagnia di VolterraGusto in programma da oggi al primo novembre. A fare gli onori di casa come sempre il pregiato tartufo locale, protagonista della 25esima mostra mercato del tartufo bianco e dei prodotti dell’Alta Valdicecina, affiancato da tanti piccoli produttori che porteranno in assaggio formaggi, salumi, dolci, vini, cioccolato ed altro ancora. Senza dimenticare "Rosa etrusco", mercatino a cura dell’associazione di promozione sociale Pane di Luna che lungo via Gramsci proporrà lavorazioni e racconti su come ogni espositrice ha attinto dai saperi femminili tradizionali per creare oggetti esteticamente attraenti. Fra i momenti più attesi della rassegna la consegna del premio Jarro (domani alle 17), destinato ogni anno a chi in ambito professionale si sia distinto nell’opera di divulgazione della cultura della buona tavola: la cerimonia di premiazione avverrà come da tradizione alla presenza del sindaco Giacomo Santi e degli organizzatori della rassegna a Palazzo dei Priori. A ritirare il premio Luisanna Messeri volto della cucina in televisione: autrice di numerosi libri di ricette e programmi tv di cucina.