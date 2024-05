Volterra "Pronto a suonare alla mitica Pista"

Incarna già un mito vivente, perché nella sua lunga carriera ha voluto contaminare ogni genere musicale. E’ possibile mettere insieme la sigla di un cartone animato-icona, come Gigi la Trottola, insieme al sound di Michael Jackson? La risposta è racchiusa nella strepitosa carriera di dj Osso (al secolo Gianluca Oddo), il super ospite di Volterra Comics, il festival di Volterra che, in scena questo week end, festeggerà i suoi primi dieci anni di vita. Dj Osso sarà protagonista, il 18 maggio, del "Cartoon Mistery Night" dalle 22 alla Pista di Parco Bastione.

Lei ha una grande responsabilità verso la città: suonerà in un luogo culto, la Pista. Da qui hanno transitato Mina e Patty Pravo.

"Sì, sono stato informato, ed è una bella responsabilità, so anche che per la città questo luogo è carico di tanti significati, è il luogo che ha svezzato molte generazioni".

Conosce Volterra?

"Purtroppo non sono mai stato a Volterra. Ma conosco il suo carico di storia. E il suo lato dark e mistico. Avrò l’occasione per conoscerla dal vivo. E amo la Toscana in maniera viscerale".

Lei fa della contaminazione tra stili musicali la propria cifra distintiva. Qual è l’essenza di questa miscellanea?

"La musica è amore a 360 gradi. Ho iniziato nell’86 a fare il dj e ogni aspetto della nostra vita, anche nel modo in cui cadenzare il timbro vocale, è musica. Perché la musica è come l’odore dei ricordi, qualcosa che ci riporta alla vita, alla memoria, e a ciò che viviamo adesso. Sia essa pop o rock, commerciale o classica. Sia la sigla del cartone animato che vedevamo da piccoli. Nella mia carriera ho voluto proporre non un solo genere, ma tanti generi. Le note musicali sono 7. Sono le stesse per la sigla di un cartone o per un altro brano. Quindi, da qui nasce il mio mix e la mia voglia continua di sperimentare. C’è un motivo per cui la sigla di Capitan Harlock ancora fa ballare tutti in pista".

Si sente nerd?

"Lo sono probabilmente da quando ero nella pancia di mia madre".

Vede differenze fra i cartoni animati che hanno svezzato i nati negli anni ‘70 e ‘80 e i cartoni animati di oggi?

"Il politicamente corretto ha segnato la differenza. Un cartone animato come Pollon faceva vedere personaggi ubriachi. E non penso che i bambini di allora che guardavano Pollon siano diventati tutti alcolizzati. I vecchi cartoni animati avevano parolieri incredibili, sceneggiature forti".

Immaginiamo che lei sia un manga. Un personaggio dei cartoni animati. Quale incarnerebbe?

"Actarus, di Goldrake. Mi ricorda il divano di casa mia, quando ero piccolo e guardavo il cartone la sera con mia madre. O "Conan il ragazzo del futuro". Un cartone dalla sceneggiatura potente e incredibile".