Volterra, perla del Medioevo "Il successo di una grande squadra Registrate oltre 20mila presenze"

La festa medievale si conferma come uno degli appuntamenti più amati dell’estate Volterrana con oltre 20 mila presenze spalmate equamente sui due giorni in programma. Dopo le due giornate del 13 e del 20 agosto, è tempo di bilanci. "Anche quest’anno – commentano dall’organizzazione – i numeri sono stati positivi, tante le presenze sia di locali che di turisti. Rispetto all’anno scorso si è avuto un incremento di abbonamenti residenti, questo dato fa davvero piacere, perché significa che, anche dopo tanti anni, i volterrani sono rimasti molto legati alla festa e partecipano sempre volentieri. Entusiasmo anche da parte dei turisti, che hanno apprezzato gli allestimenti e i tanti eventi che da mattina a sera hanno animato il centro".

La novità di quest’anno è stato il cambio di proposte in via Roma: rispetto alle scorse edizioni la via è stata animata da un mercato di artigiani che ha ricevuto dei riscontri positivi e che ha reso più viva la strada, proprio come era nelle intenzioni degli organizzatori. "Siamo soddisfatti anche per quanto riguarda i numeri (10.645 le presenze della prima sera mentre sono stati 10.246 gli ingressi del 20 agosto, ndr) – commentano dall’associazione VolterrADuemila6 e dal Consorzio Turistico Volterra Valdicecina – sono buoni e non si discostano molto dalla precedente edizione anche se, in entrambe le giornate, si sono registrati i numeri migliori dal tardo pomeriggio in poi. Per il successo di qualsiasi iniziativa è fondamentale il lavoro di squadra. Un grazie enorme quindi alle contrade, ai gruppi storici, ai gruppi sportivi, alla Misericordia, alla Croce Rossa, alle numerosissime e preziosissime magliette gialle, ai volontari dell’Associazione VolterrADuemila6 che tutto l’anno lavorano agli allestimenti e all’organizzazione dell’evento e al personale del Consorzio che tutta l’estate lavora a pieno ritmo per Volterra AD 1398".

Un lavoro complesso anche dal punto di vista logistico per permettere a tutti, residenti e non, di raggiunge il cuore della festa. "Un ringraziamento va anche a chi – continuano gli organizzatori – fuori dalle mura, allestendo parcheggi straordinari e gestendo il servizio navetta ha fatto in modo che la festa fosse fruibile e accessibile per tutta la giornata. Infine, doverosi sono i ringraziamenti a enti e istituzioni che hanno sostenuto economicamente e non solo il nostro evento: grazie quindi all’amministrazione comunale e in particolare alla giunta e alla macchina comunale nel suo insieme, alla Fondazione CRV, alla Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest, a Unicoop Firenze, a TGA estintori e a Elettropiù di Mirco Viti".

L’appuntamento è al prossimo anno, quando a Volterra sarà di nuovo Medioevo e ancora l’ad 1398 con il suo centro storico che riscoprire il passato mai sopito per animarsi di spettacoli ricchi di colori e musiche. Mentre il parco archeologico dà spazio a quella che era la vita della campagna con il villaggio e i suoi abitanti, i pastori, l’eremo dei frati, gli animali domestici e gli accampamenti militari con spettacoli d’armi e di falconeria.

S.E.